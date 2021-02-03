Спектакль «Демидовы. Версия» драмтеатра Нижнего Тагила вошёл в число лучших творческих проектов 2020 года 

Нижнетагильский драматический театр номинирован на премию губернатора Евгения Куйвашева за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Спектакль «Демидовы. Версия» (12+), премьера которого состоялась в октябре 2020 года, вошёл в число 24 лучших творческих проектов Свердловской области.

«Демидовы. Версия» – это коллаборация театра, известного уральского драматурга Олега Богаева и промышленного гиганта ЕВРАЗ НТМК, история которого напрямую связана с Демидовыми. За полтора часа на сцене пролетают 20 лет жизни одной семьи, костюмы, предметы быта и даже песни – всё в «Демидовых» сделано с уважением к историческим фактам. На грандиозную историческую постановку предприятие выделило 2,5 млн рублей.

В последний раз Нижнетагильский драматический театр получал престижную премию в 2012 году – за постановку Валерия Пашнина «Дикое счастье» по произведениям Мамина-Сибиряка. Интересно, что пьесу тогда тоже написал Олег Богаев.

Также в числе номинантов на премию губернатора в этом году значится творческий коллектив Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С. Г. Строганова». Оргкомитет отметил огромный поднос-панно «Триумф Победы» размером 130 на 170 сантиметров. Эта работа была показана на всероссийской выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка — 2019» и в Совете Федерации.

Добавим, что в этом году в шорт-лист премии губернатора вошли 24 проекта творческих коллективов Свердловской области. В прошлом году номинантов было 25, в 2019 – 38, в 2018 – 33.