Сторожевая башня, первый паровоз и самовар. Тагильские мастера приступили к росписи очередного подноса-гиганта

Мастера художественной лаковой росписи металла из Нижнего Тагила готовят новый поднос на IV Всероссийский фестиваль гостеприимства «САМОВАРФЕСТ». Фестиваль откроется 23 августа в Москве, и на нём тагильский поднос поборется за звание самого большого в мире.

«В Москве знают и очень любят тагильские подносы, и мы не раз представляли их на различных выставках и фестивалях. Но чтобы привлечь гостей выставки, необходимо было представить нечто уникальное. Для этого был предложен проект “Возрождение Тагильского расписного подноса”, в рамках которого уже выполнены несколько подносов-гигантов, с просечным бортом. Эти подносы уже называют Демидовскими», — приводят в пресс-службе мэрии слова директора уральского колледжа прикладного искусства и дизайна филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С. Г. Строганова» Людмилы Павленко.

Над масштабным экспонатом трудятся четыре мастера: Геннадий Бабин, Светлана Попова, Алевтина Сидорова и Лилия Новикова. Поднос с ручками шириной 2 метра 20 сантиметров изготовили специалисты участка металлообработки ООО «Стальпромтехника». Сейчас ведётся подготовка к росписи — грунтование поверхности, нанесение рисунка. После того как поле для росписи будет готово, художники и мастера приступят к работе.

«Эскиз будущего экспоната уже готов. Мы выбрали тему “Уральское чаепитие”. Это будет сцена из купеческой жизни XIX века, где найдут своё отражение не только колорит того времени, но и много так называемых брендовых элементов, по которым можно будет узнать Нижний Тагил: это сторожевая башня на Лисьей горе, первый паровоз, конечно, самовар. Основная задача — показать достижения многовековой истории нашего города, которыми тагильчане могут гордиться по праву», — объясняет задумку Людмила Павленко.

Презентация тагильского подноса состоится в августе на фестивале гостеприимства в Москве. Также Московская художественно-промышленная академия представит заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать факт изготовления самого большого лакового подноса в мире.

Отметим, что это уже не первый поднос-гигант, созданный тагильский мастерами. В конце 2019 года панно «Триумф Победы» размером 130 на 170 сантиметров было презентовано на выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка — 2019». 24 июля произведение НХП будет выставлено в Совете Федерации.



Поднос-панно «Триумф Победы»



А самый первый поднос впечатляющих размеров — 146 на 203,5 сантиметра — был изготовлен в 2014 году. Панно, на котором изображён воссозданный по фотографии ХIХ века вид центральной части тагильского завода, вошло в Книгу рекордов России. Сейчас произведение хранится в Нижнетагильском музее-заповеднике.