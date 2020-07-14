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Сторожевая башня, первый паровоз и самовар. Тагильские мастера приступили к росписи очередного подноса-гиганта

14.07.2020 15:27
Сторожевая башня, первый паровоз и самовар. Тагильские мастера приступили к росписи очередного подноса-гиганта

Мастера художественной лаковой росписи металла из Нижнего Тагила готовят новый поднос на IV Всероссийский фестиваль гостеприимства «САМОВАРФЕСТ». Фестиваль откроется 23 августа в Москве, и на нём тагильский поднос поборется за звание самого большого в мире.

«В Москве знают и очень любят тагильские подносы, и мы не раз представляли их на различных выставках и фестивалях. Но чтобы привлечь гостей выставки, необходимо было представить нечто уникальное. Для этого был предложен проект “Возрождение Тагильского расписного подноса”, в рамках которого уже выполнены несколько подносов-гигантов, с просечным бортом. Эти подносы уже называют Демидовскими», приводят в пресс-службе мэрии слова директора уральского колледжа прикладного искусства и дизайна филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С. Г. Строганова» Людмилы Павленко.

Над масштабным экспонатом трудятся четыре мастера: Геннадий Бабин, Светлана Попова, Алевтина Сидорова и Лилия Новикова. Поднос с ручками шириной 2 метра 20 сантиметров изготовили специалисты участка металлообработки ООО «Стальпромтехника». Сейчас ведётся подготовка к росписи — грунтование поверхности, нанесение рисунка. После того как поле для росписи будет готово, художники и мастера приступят к работе.

«Эскиз будущего экспоната уже готов. Мы выбрали тему “Уральское чаепитие”. Это будет сцена из купеческой жизни XIX века, где найдут своё отражение не только колорит того времени, но и много так называемых брендовых элементов, по которым можно будет узнать Нижний Тагил: это сторожевая башня на Лисьей горе, первый паровоз, конечно, самовар. Основная задача показать достижения многовековой истории нашего города, которыми тагильчане могут гордиться по праву», объясняет задумку Людмила Павленко.

Презентация тагильского подноса состоится в августе на фестивале гостеприимства в Москве. Также Московская художественно-промышленная академия представит заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать факт изготовления самого большого лакового подноса в мире.

Отметим, что это уже не первый поднос-гигант, созданный тагильский мастерами. В конце 2019 года панно «Триумф Победы» размером 130 на 170 сантиметров было презентовано на выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка — 2019». 24 июля произведение НХП будет выставлено в Совете Федерации.


Поднос-панно «Триумф Победы»

А самый первый поднос впечатляющих размеров — 146 на 203,5 сантиметра — был изготовлен в 2014 году. Панно, на котором изображён воссозданный по фотографии ХIХ века вид центральной части тагильского завода, вошло в Книгу рекордов России. Сейчас произведение хранится в Нижнетагильском музее-заповеднике.

Фото: 
пресс-служба мэрии
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