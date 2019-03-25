Спецпрокурор Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Россией

Двухлетнее расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией, сообщил конгрессу генпрокурор страны Уильям Барр. Документ опубликован на cайте комитета палаты представителей, пишет РБК.

«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в её попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщил конгрессменам Барр.

Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствование правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании.

Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе: речь идёт об Агентстве интернет-исследований (которое также называют «фабрикой троллей»). Мюллер считает, что оно распространяло дезинформацию в соцсетях с целью разобщить граждан США и повлиять на итоги голосования. Однако связей между агентством и предвыборной кампанией Трампа спецпрокурор не нашёл.

В то же время Мюллер пришёл к выводу, что электронная почта Хиллари Клинтон, соперника Трампа на выборах, была взломана связанными с Россией хакерами. Однако спецпрокурор не нашёл связи между ними и командой Трампа.

По словам генпрокурора США, из доклада Мюллера не следует, что Трамп препятствовал правосудию и тем самым совершил преступление. Мюллер отказался давать оценку действиям президента, назвав это «сложным вопросом»; таким образом, решать, мешал ли Трамп расследованию, будет генпрокурор. В письме к конгрессу Барр пояснил, что не может опубликовать полную версию доклада Мюллера, поскольку это будет противоречить законодательству об уголовном судопроизводстве.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала выводы Минюста страны полностью оправдывающими главу государства. Позже итоги расследования прокомментировал и сам Трамп.

«Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», — написал он в Twitter.

В Кремле ещё не ознакомились с результатами расследования Мюллера, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что не вмешивались в выборы президента США в 2016 году.