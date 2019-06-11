«Спецавтобаза» оспорила решение РЭК о снижении тарифов на вывоз мусора

Екатеринбургское муниципальное предприятие «Спецавтобаза» подало в гражданскую коллегию Свердловского областного суда иск с требованием аннулировать постановление Региональной энергетической комиссии о снижении тарифов для населения на вывоз мусора, пишет Znak.com.

«Заявитель требует признать недействующим постановление РЭК Свердловской области в части изменения о снижении тарифов на вывоз ТКО. На данный момент исковое заявление оставлено без движения. Истцу до 24 июня дано время на устранение замечаний», — сообщила пресс-секретарь облсуда Екатерина Масленникова.

О решении РЭК снизить долгосрочные тарифы на вывоз мусора до конца 2019 года для ООО «Компания "Рифей"», работающего на севере региона, и ЕМУП «Спецавтобаза», работающего на востоке области, в том числе в Екатеринбурге, стало известно в конце мая, документ вступил в силу с 1 июня. Для ЕМУП «Спецавтобаза» новый тариф определили в 474,37 рубля за кубометр (вместо 686,05 рубля). В пересчёте на одного жителя многоэтажки в Екатеринбурге, с учётом норматива потребления, сумма должна составить порядка 101,04 рубля в месяц (сейчас составляет 146,13 рубля). Частный сектор будет платить по 123,81 рубля в месяц. Жители частного сектора вне Екатеринбурга, но в пределах обслуживания «Спецавтобазы» будут платить по 90,13 рубля, жители многоквартирных домов — 80,2 рубля.

Для населения, которое обслуживает «Рифей», кубометр мусора будет стоить 695,23 рубля (вместо 835,97 рубля). С учётом норматива один житель многоквартирного дома будет платить порядка 117,4 рубля, один житель частного дома — 132,1 рубля.

Отметим, что РЭК принимала решение о снижении тарифов для населения на основании предписания ФАС России, его ЕМУП «Спецавтобаза» оспаривает в Арбитражном суде Москвы.