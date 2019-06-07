ФАС выявила множество нарушений при формировании тарифа на вывоз мусора в Нижнем Тагиле 

В Федеральной антимонопольной службе рассказали о тех многочисленных нарушениях, которые были выявлены при формировании тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле и других городах Северной зоны. Ответ от ФАС по результатам проверки Региональной энергетической комиссии на 13 листах получил депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин. Он выложил предписание контрольного органа на своих страницах в соцсетях.

В ответе ФАС Балыбердину говорится, что РЭК нарушила в числе прочего законодательство РФ «Об отходах производства и потребления» и основы ценообразования в области обращения с ТКО. До 1 июня необходимо было исключить расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды из состава необходимой валовой выручки регоператора ООО «Компания “Рифей”» в сумме 14,85 млн рублей, пересчитать размер платы за товары, работу и услуги других операторов по обращению с ТКО. Кроме того, ФАС поручила дополнительно учесть расходы по агентским договорам и по статье «Расчётная предпринимательская прибыль».

«Ответ пришёл буквально на днях, к этому времени РЭК уже опубликовала своё решение о снижении тарифа для “Рифея”, — отметил Балыбердин. — Сейчас жители многоквартирных домов будут платить по 117 рублей. Мы все вместе боролись за то, чтобы убрать именно инвестиционную составляющую из тарифа. В этом случае платить пришлось бы ещё меньше. Может быть, решение РЭК о снижении тарифа до такого размера — это не совсем то, за что мы боролись, но тоже результат. Теперь нужно посмотреть, как формируются нормы накопления ТКО. Здесь сейчас тоже много вопросов».

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на оказание услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области в мае. С 1 июня жители многоквартирных домов в так называемом Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, где работает регоператор «Рифей», должны платить за вывоз мусора не 141,27 рубля, а 117,5 рубля. Для частников стоимость обращения с ТКО снизилась со 158,83 рубля в месяц до 132,1 рубля.

Новые правила обращения с ТКО действуют в Свердловской области с 1 января 2019 года. Всеми организациями, которые работают с отходами, в северной зоне теперь управляет филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.