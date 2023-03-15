СПЧ предложил поставить на учёт всех собак в России

14 марта Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложение об обязательном учёте всех собак на территории России. По мнению представителей СПЧ, такая мера поможет сократить количество нападений собак на людей.

В СПЧ отметили, что в связи с участившимися случаями нападений собак необходимо также пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности. Зачастую на практике оказывается, что виной происшествия становится безответственное отношение владельца к питомцу.

Также СПЧ предлагает увеличить число площадок для выгула и дрессировки домашних животных и указывает на необходимость изменить систему медицинской статистики при нападении на людей.

«Пообещавший заняться проблемой нападения собак на людей Валерий Фадеев заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину», — сообщается в Telegram-канале Совета по правам человека.

Помимо всех озвученных мер, СПЧ предложил установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении обязательных кинологических курсов по взаимодействию с собакой, а на владение собакой бойцовских пород ввести разрешение, аналогичное разрешению на владение огнестрельным оружием.

Представители Совета призвали правительство поддержать усилия кинологического сообщества по взаимодействию с заводчиками и торговыми площадками для сокращения числа сделок по продаже дефектных щенков и популяризировать ответственное отношение к выбору собаки.

Напомним, ранее в Свердловской области начали вести статистику случаев нападения бездомных собак на людей, повлекших смерть человека или вред его здоровью. Сведения планируется ежеквартально передавать областному департаменту ветеринарии, который, в свою очередь, будет информировать федеральное Минприроды.