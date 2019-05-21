«Современные дети не готовы к правильному питанию». «Кейтеринбург» ответил на жалобу на школьное питание в Нижнем Тагиле

В компании «Кейтеринбург» (ООО «Комбинат общественного питания»), которая занимается организацией питания в школе № 61 Нижнего Тагила, ответили на претензии семиклассника Фёдора Коровина, пожаловавшегося на «невкусную еду» президенту России Владимиру Путину. Директор филиала федерального аутсорсера в Нижнем Тагиле Зульфия Комлева рассказала АН «Между строк», что весь процесс приготовления пищи проходит многоуровневый и регламентированный контроль, а единая политика закупок позволяет сокращать затраты на закупку продуктов.

«Детские сады и школы, с которыми мы сотрудничаем, подвергаются постоянным проверкам со стороны контролирующих органов. Эти проверки носят системный характер и закреплены регламентами. По результатам составляются акты, где описываются все недочёты, которые должны быть исправлены к следующему приходу органов. Мы тщательно следим за исполнением предписаний, и ещё ни разу не было случая, чтобы последующая проверка зафиксировала, что они не были исправлены. Отмечу, что никаких серьёзных нарушений на наших пищеблоках зафиксировано не было. Наше меню проходит многоуровневый процесс согласования. Это требование российского законодательства. Меню полностью обеспечивает физиологические потребности детей в основных ингредиентах, витаминах и микроэлементах. Способы приготовления пищи также регламентированы, в детских учреждениях мы вынуждены придерживаться так называемого “щадящего приготовления”, как того требует законодательство. Например, мы не можем кормить детей жареным. Однако современные дети в своём большинстве не готовы к правильному питанию: в родительских домах их кормят другой пищей, часто с использованием специй и соусов, что недопустимо в регламенте школьного питания. По этой причине школьная еда, даже качественная и полезная, кажется им пресной. Мы ведём постоянную работу с родителями. Регулярно в школах проводятся собрания с презентацией меню и дегустацией блюд для всех родителей. Часто после таких дегустаций родители спрашивают у наших поваров рецепты. Кроме того, представители родительского комитета школ имеют возможность (и регулярно её реализуют) проводить собственные внеплановые проверки. Без предупреждения они приходят в столовую и снимают пробу с блюд, которыми в этот день кормят их детей. Аналогичные проверки проводят представители Роспотребнадзора и управления образования», — пояснила АН «Между строк» Зульфия Комлева.

Напомним, одним из героев медиафорума, организованного 16 мая в Сочи Общероссийским народным фронтом, стал 13-летний сын известного общественника Ильи Коровина (Тагильчанина) — Фёдор Коровин. В конце апреля семиклассник школы № 61 записал и выложил на свой канал в YouTube полутораминутное видео, в котором пожаловался на питание. На ролик обратил внимание член Центрального штаба ОНФ публицист Захар Прилепин. В итоге видео было продемонстрировано президенту России Владимиру Путину.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил привлечь к контролю за питанием в школах родительские комитеты. Их активисты смогут дать независимую оценку организации питания в образовательных учреждениях города.