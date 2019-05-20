Мэрия Нижнего Тагила проверит школу, ученик которой пожаловался на качество питания Владимиру Путину

После жалобы тагильского семиклассника на школьную еду на медиафоруме независимых СМИ «Правда и справедливость» мэр Владислав Пинаев провёл совещание, посвящённое организации качественного питания детей в образовательных учреждениях города.

Одним из героев медиафорума, организованного 16 мая в Сочи Общероссийским народным фронтом, стал 13-летний сын известного общественника Ильи Коровина (Тагильчанина) — Фёдор Коровин. В конце апреля семиклассник школы № 61 записал и выложил на свой канал в YouTube полутораминутное видео, в котором пожаловался на питание. На ролик обратил внимание член Центрального штаба ОНФ публицист Захар Прилепин. В итоге видео было продемонстрировано президенту России Владимиру Путину.

«Данная информация незамедлительно к нам поступила, — отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева. — В 61-й школе питание по контракту организует с 2017 года “Комбинат общественного питания”. Контракт заключён до 31 декабря 2020 года. Ранее жалоб по качеству, по организации питания по данной школе не возникало. Если есть основания для жалобы, то будет проведена проверка управлением образования совместно с прокуратурой. Мы в надзорные органы уже направили необходимую информацию. Я думаю, что такая проверка обязательно будет проведена».

Удинцева напомнила, что в показанном президенту репортаже были использованы кадры других начинающих блогеров из школьных столовых российских городов, Фёдор Коровин не предоставлял фото или видео из столовой школы № 61, он выступил лишь спикером.

«Это участие ребёнка в блогосфере — дань времени. Данное выступление ребёнка было инициировано в том числе и родителем. Даже президент отметил, как старается папа. Очень неприятно. Блог ребёнка мы сразу посмотрели, он не содержал никаких фотографий из нашей школы. Были использованы кадры, сделанные не в нашей школе, даже не в нашем городе. Это было использовано просто для красного словца», — добавила Удинцева.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил на сегодняшнем совещании привлечь к контролю за питанием в школах родительские комитеты. Их активисты смогут дать независимую оценку организации питания в образовательных учреждениях Нижнего Тагила, считает мэр.

Сегодня организацией питания в школах, детских садах и загородных оздоровительных лагерях Нижнего Тагила занимаются по контрактам две подрядные организации — ООО «ОМС-Лечебное питание» и ООО «Комбинат общественного питания». В 2018 году на питание детей в школах и детских садах было выделено 197 млн рублей, в 2019-м — 220 млн рублей. Горячим питанием обеспечены 35106 учащихся, при этом 62% из них получают бесплатное питание.

За этот учебный год в адрес «Комбината общественного питания» поступило лишь 19 обращений. На качество питания «ОМС-Лечебное питание» поступило 26 жалоб. В 2018 году нижнетагильский Роспотребнадзор провёл 21 проверку в отношении «ОМС-Лечебное питание»: 9 проверок касались расследований инфекционных заболеваний, 4 — жалоб граждан, 7 — приказа самого Роспотребнадзора, ещё одна — требований прокуратуры. На 89% объектов выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлено 48 протоколов об административных правонарушениях, наложено 40 штрафов на сумму более полумиллиона рублей. Среди нарушений санитарного законодательства, выявленных по итогам всех проверок, сотрудники Роспотребнадзора отмечают хранение сырых и готовых продуктов в одном месте, пересечение чистой и грязной посуды, приобретение некачественных продуктов, наличие овощей и фруктов с признаками порчи и гнили, несоблюдение личной гигиены работниками пищеблоков.

Тагильские школы перешли на новую систему питания в 2016 году, с 1 сентября 2017 года их примеру последовали семь бюджетных и казённых дошкольных объединений, включающих в себя 67 детских садов. Контракты были заключены до 31 декабря 2020 года на сумму 960,89 миллиона рублей. Воспитанников детских садов, относящихся к «Звёздочке», «Академии детства» и «Солнышку», стало кормить ООО «ОМС-Лечебное питание». С «Комбинатом общественного питания» контракты заключили «Солнечный круг», «Жемчужинка», «Родничок» и «Гармония». Позже на новую систему питания перешли детские сады ещё трёх объединений.

В управлении образования считают, что переход детских садов на новую систему позволяет повысить качество питания, обеспечить контроль за его организацией, а также привлекать серьёзные инвестиции в материально-техническую базу пищеблоков образовательных учреждений. В 2018 году около 10,7 млн рублей было выделено зашедшими в Тагил организациями на обновление школьных столовых, ещё более 14,6 млн рублей — на модернизацию пищеблоков в садиках.