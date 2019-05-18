Сын активиста Ильи Тагильчанина пожаловался Путину на школьное питание (ВИДЕО)

13-летний учащийся школы № 61 Нижнего Тагила Фёдор Коровин, сын известного общественника Ильи Коровина (Тагильчанина), стал героем медиафорума независимых СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ), который прошёл 16 мая в Сочи. В конце апреля семиклассник записал и выложил на свой канал в YouTube полутораминутное видео, в котором пожаловался на школьное питание. На ролик обратил внимание член Центрального штаба ОНФ публицист Захар Прилепин.

«У чиновников есть привычка воспринимать реальность через те СМИ, которые они контролируют, — пояснил главе государства представитель ОНФ. — Но есть и блогосфера, которую не выключишь из розетки, и сейчас любой ребёнок может выступать в качестве журналиста, если у него есть смартфон».

После демонстрации видеонарезки ведущий форума сказал Владимиру Путину, что автор ролика — «подрастающее поколение для ОНФ». Отметим, что в показанном президенту репортаже использованы кадры других начинающих блогеров из школьных столовых российских городов, Фёдор Коровин не предоставлял фото или видео из своей школьной столовой, он выступал лишь спикером.

Илья Коровин в беседе с журналистом АН «Между строк» признался, что не ожидал увидеть своего сына на всех федеральных каналах.

«Я сам сейчас на лечении в больнице нахожусь. Мне знакомый позвонил, сказал, что сына по федеральному каналу показали, — рассказал общественник. — Я это видео просто так записал, сына учу ораторскому искусству. А пацан, когда узнал, что его по телевизору показывают, покраснел, засмущался, но я его успокоил, ободрил. А про питание в школе он мне не один раз уже жаловался. Я даже сам хотел уже поговорить с директором, но побоялся, что этим только хуже для Фёдора сделаю. Ну раз об этом видео узнал президент, то, может, что-нибудь изменится к лучшему в наших школах».

Коровин-старший считает, что проблема школьного питания кроется в системе госзакупок, где победителем признаётся тот, кто предложит наименьшую цену.

«По данным управления образования, школу № 61 обслуживает компания “Кейтеринбург”, которая работает на рынке Нижнего Тагила с 2017 года. Претензий на качество питания от родителей или учеников этой школы ранее не поступало. Мальчик не уточнил, что именно его не устраивает в питании, а домашняя еда, конечно же, вкуснее и привычнее. По данному факту управление образования и прокуратура Ленинского района города проведут проверки. А на 20 мая назначено совещание в мэрии по качеству школьного питания. Нам скрывать нечего, будем разбираться», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, общественник Илья Коровин запомнился многим по ролику «Долой уныние!», который собрал несколько сотен тысяч просмотров в интернете и попал в популярную программу «+100500». Ранее активист неоднократно пытался пробиться в большую политику — в 2016 году он намеревался пройти в Госдуму самовыдвиженцем. После того выступления тагильчанин активно занялся общественной деятельностью: был одним из организаторов митинга-концерта «Молодёжь против лжи в СМИ», организатором митинга «Народный сход "За УралВагонЗавод!"» против сокращения рабочих и позже — антикоррупционного митинга «Он нам не Димон». В 2018 году зарегистрировал свою кандидатуру на пост главы Нижнего Тагила, но не смог заручиться поддержкой ни одного из депутатов.