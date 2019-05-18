Общество

Сын активиста Ильи Тагильчанина пожаловался Путину на школьное питание (ВИДЕО)

18.05.2019 09:40
Сын активиста Ильи Тагильчанина пожаловался Путину на школьное питание (ВИДЕО)

13-летний учащийся школы № 61 Нижнего Тагила Фёдор Коровин, сын известного общественника Ильи Коровина (Тагильчанина), стал героем медиафорума независимых СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ), который прошёл 16 мая в Сочи. В конце апреля семиклассник записал и выложил на свой канал в YouTube полутораминутное видео, в котором пожаловался на школьное питание. На ролик обратил внимание член Центрального штаба ОНФ публицист Захар Прилепин.

«У чиновников есть привычка воспринимать реальность через те СМИ, которые они контролируют, пояснил главе государства представитель ОНФ. Но есть и блогосфера, которую не выключишь из розетки, и сейчас любой ребёнок может выступать в качестве журналиста, если у него есть смартфон».

После демонстрации видеонарезки ведущий форума сказал Владимиру Путину, что автор ролика — «подрастающее поколение для ОНФ». Отметим, что в показанном президенту репортаже использованы кадры других начинающих блогеров из школьных столовых российских городов, Фёдор Коровин не предоставлял фото или видео из своей школьной столовой, он выступал лишь спикером.

Илья Коровин в беседе с журналистом АН «Между строк» признался, что не ожидал увидеть своего сына на всех федеральных каналах.

«Я сам сейчас на лечении в больнице нахожусь. Мне знакомый позвонил, сказал, что сына по федеральному каналу показали, — рассказал общественник. Я это видео просто так записал, сына учу ораторскому искусству. А пацан, когда узнал, что его по телевизору показывают, покраснел, засмущался, но я его успокоил, ободрил. А про питание в школе он мне не один раз уже жаловался. Я даже сам хотел уже поговорить с директором, но побоялся, что этим только хуже для Фёдора сделаю. Ну раз об этом видео узнал президент, то, может, что-нибудь изменится к лучшему в наших школах».

Коровин-старший считает, что проблема школьного питания кроется в системе госзакупок, где победителем признаётся тот, кто предложит наименьшую цену.

«По данным управления образования, школу № 61 обслуживает компания “Кейтеринбург”, которая работает на рынке Нижнего Тагила с 2017 года. Претензий на качество питания от родителей или учеников этой школы ранее не поступало. Мальчик не уточнил, что именно его не устраивает в питании, а домашняя еда, конечно же, вкуснее и привычнее. По данному факту управление образования и прокуратура Ленинского района города проведут проверки. А на 20 мая назначено совещание в мэрии по качеству школьного питания. Нам скрывать нечего, будем разбираться», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, общественник Илья Коровин запомнился многим по ролику «Долой уныние!», который собрал несколько сотен тысяч просмотров в интернете и попал в популярную программу «+100500». Ранее активист неоднократно пытался пробиться в большую политику — в 2016 году он намеревался пройти в Госдуму самовыдвиженцем. После того выступления тагильчанин активно занялся общественной деятельностью: был одним из организаторов митинга-концерта «Молодёжь против лжи в СМИ», организатором митинга «Народный сход "За УралВагонЗавод!"» против сокращения рабочих и позже — антикоррупционного митинга «Он нам не Димон». В 2018 году зарегистрировал свою кандидатуру на пост главы Нижнего Тагила, но не смог заручиться поддержкой ни одного из депутатов.

Copyright
Telegram mstrok.ru