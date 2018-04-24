Совладелец «ВСМПО-Ависма» назвал авторов закона об антисанкциях «вредителями»

Совладелец «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков назвал российский законопроект об ответных санкциях сырым, а его составителей — вредителями, пишет РБК.

«Поддержка собственного производителя и возможность выхода на новые рынки всегда приветствуется. И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить. На мой взгляд, это странно. Вопрос: это вредитель от недостатка ума или вредитель, потому что вредитель?» — заявил Шелков.

По словам Шелкова, никто из Госдумы даже не обсуждал с руководством «ВСМПО-Ависма» распространение антисанкций на титановую промышленность. При этом он подтвердил, что сейчас у корпорации «очень хорошие отношения» с большинством западных партнёров, включая Boeing и Airbus. Шелков также заверил, что поставки титана американским компаниям продолжатся.

«У нас долгосрочные контракты с партнёрами. Мало того, прекращение было бы критическим решением. Потому что представьте себе: это 23 тысячи работников. 30% продукции мы поставляем на наш рынок, 70% — на экспорт», — подчеркнул совладелец «ВСМПО-Ависма».

Напомним, 6 апреля Минфин США ввёл новые санкции против России, в ответ депутаты Госдумы предложили список жёстких антисанкций, в числе которых был и запрет на поставки российского титана американским предприятиям.

Отмечается, что этот пункт крайне принципиален для Свердловской области, поскольку США являются основным торговым партнёром именно благодаря поставкам титана. За 2016 год оборот между странами составил 1,4 млрд долларов. Якорной компанией в части поставок титановой продукции является российско-американское Ural Boeing Manufacturing, совместное предприятие Boeing и ВСМПО.

Вопрос разрешился только после вмешательства главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который в интервью каналу «Россия 24» заявил, что Россия не будет запрещать поставки титана для американского концерна Boeing в качестве антисанкций. По его словам, РФ в целом не будет принимать решения, которые отрицательно скажутся на российских предприятиях.