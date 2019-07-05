Совладельца «Зимней вишни» могут экстрадировать в Россию для суда

Суд Польши дал разрешение на экстрадицию в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат». Именно ей принадлежал сгоревший в 2018 году торговый центр «Зимняя вишня».

По данным РИА Новости, окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи Вишневского. Адвокат сбежавшего бизнесмена обжаловал это решение, но апелляцию отклонили. Сейчас министр юстиции Польши должен принять окончательное решение об экстрадиции.

Вишневский был заочно арестован российским судом, поскольку на момент трагедии проживал на территории Испании. Он был объявлен в международный розыск. Бизнесмена задержали в Польше в марте 2018 года.

В России мужчину обвиняют в даче взятки инспектору кемеровского Госстройнадзора Танзиле Комковой — чиновница закрыла глаза на многочисленные нарушения техники безопасности, выявленные в ходе проверки торгового центра после реконструкции.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибло 60 человек, в их числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. СК возбудил три уголовных дела, по ним проходят 15 человек.