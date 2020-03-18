Сотрудников администрации президента начали проверять на коронавирус

Сотрудники администрации президента РФ проходят тесты на коронавирус, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, также тесты сдают журналисты из кремлёвского пула — в частности, их прошли корреспонденты СМИ, которые будут сопровождать Владимира Путина в его поездке в Крым 18 марта. Песков назвал это мерами предосторожности.

Ранее на брифингах пресс-секретарь президента просил журналистов не посещать мероприятия в Кремле, если у них появляются симптомы ОРВИ. По словам Пескова, в Кремле делают всё необходимое для защиты Путина от коронавируса.

«Президентская медицина — это отдельное измерение, постоянное во все периоды — и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией», — говорил он.

При этом он отказался говорить, сдавал ли сам Путин анализы на коронавирус.