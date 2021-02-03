Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего хоккеиста «Спутника» 3 года назад

29 января на Вагонке у ТЦ «Заря» сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали двух мужчин, один из которых находился в розыске и проходит по уголовному делу по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Двигаясь на автомашине по территории Дзержинского района, оперативные сотрудники заметили иномарку, которой управлял разыскиваемый мужчина. В районе торгового центра появилась возможность принять меры к задержанию, что опытные сотрудники и сделали. В дальнейшем водитель и его пассажир были доставлены в отдел полиции для проверки», - прокомментировали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские опросили двух мужчин: первого - в качестве подозреваемого, второго - в качестве свидетеля. После дачи показаний свидетеля отпустили домой, а второго фигуранта передали в Следственный комитет.

Сегодня, 3 февраля, в группе «Типичный тагильчанин» проходящий по делу свидетелем Евгений Стафеев пожаловался на противоправные действия сотрудников полиции.

«На парковке ТЦ “Заря” на Вагонке меня ни за что избили сотрудники полиции <...> и угрожали пистолетом! Повалили в мокрый снег, на котором я пролежал длительное время, прыгали на спине!» - написал Евгений.

Сейчас межмуниципальном управлении МВД по этой жалобе проводится проверка.

По информации АН «Между строк», задержанные проходят по делу трёхлетней давности: в ночь на 9 марта 2018 года в кальянной Shkaff на Вагонке погиб 18-летний Александр Зайцев - экс-игрок ХК «Спутник-ЮХЛ».

По словам друзей погибшего, у спортсмена произошёл конфликт с одним из посетителей заведения, который перерос в потасовку. Тогда судмедэкспертиза пришла к выводу, что смерть наступила в результате болезни, но отец спортсмена уверен, что это не так. При общении с журналистом АН «Между строк» мужчина в качестве доказательств привёл результаты независимых экспертиз и воспоминания очевидцев трагедии. Пообщавшись с теми, кто был ту ночь в кафе, Зайцев-старший восстановил цепочку событий.

«С. (подозреваемый - Прим.ред.) изначально нанёс несколько ударов Сашиным друзьям, после чего мой сын вступился. Тогда С. дождался, когда Саша отвернётся, и в этот момент в прыжке ударил его кулаком в горло. У Саши разорвалась артерия и он упал на бетонный пол. После нападавший таскал его по полу за ногу и призывал изнасиловать Сашу. Я знаю на 100%, что С. убил моего сына», - сообщил «Между строк» Зайцев.

Несколько лет мужчина добивался, чтобы зачинщик драки понёс заслуженное наказание: писал в различные инстанции и даже на прямую линию с Владимиром Путиным. Сейчас, по словам отца, С. хотят отпустить под подписку о невыезде.