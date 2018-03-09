Друг убитого в кальянной рассказал подробности трагедии

Друг убитого в ночь на 9 марта 18-летнего Александра Зайцева рассказал, что произошло той ночью в кальянной «Shkaff». По словам Влада Алабина, когда Александр вышел на крыльцо к нему начал придираться незнакомый мужчина.

«Меня самого там не было, но наши общие друзья, кто там был, говорят, что Саша пытался уйти от конфликта, игнорировал, но тот мужчина нанёс ему удар то ли в затылок, то ли в кадык. Александр упал и ударился головой. Насколько я понял, что убийца скрылся и пока его не нашли», - говорит Влад.

Алабин отметил, что погибший не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и «выпил максимум бутылку пива». Известно, что Зайцев являлся воспитанником нижнетагильской школы хоккея и выступал за «Спутник-ЮХЛ».

Прощание с Александром состоится 12 марта в 13:30 в большом зале «Реквием» по адресу: ул.Челюскинцев, 47. Отправление автобуса от Дворца ледового спорта им. В.К. Сотникова в 12:00.