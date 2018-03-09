В Нижнем Тагиле в кальянной убили человека

В ночь на 9 марта в одной из кальянных на Вагонке было обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости». По данным издания, погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения. В какой-то момент у него возник конфликт с другими посетителями. В результате драки парень получил травмы, не совместимые с жизнью. Следственный отдел Дзержинского района СКР по Свердловской области организовал проверку по данному факту. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.