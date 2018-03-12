Стала известна причина смерти 18-летнего Александра Зайцева, погибшего после драки в кальянной

Причиной смерти Александра Зайцева, погибшего в ночь на 9 марта у кальянной Shkaff, стала болезнь. Об этом АН «Между строк» рассказал начальник следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов. По словам следователя, в настоящее время по данному факту продолжается проверка, но уголовное дело не возбуждено.

«Вскрытие установило, что смерть наступила в результате болезни, уголовное дело мы не возбуждали и никого не разыскиваем», — уточнил представитель ведомства.

Прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш отметил, что раз причина смерти не криминальная, то материалы дела должны быть переданы в полицию для дальнейшей проверки, где будет установлена степень тяжести вреда, причинённого здоровью Зайцева в результате драки.

После инцидента родственники и друзья погибшего стали активно распространять в интернете ориентировку на якобы объявленного в розыск ранее судимого 38-летнего уроженца Новоасбеста Станислава Ваганова. По мнению очевидцев, именно он нанёс удар, после которого скончался Зайцев. В полиции пояснили, что данный гражданин находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в другом регионе.

Напомним, в ночь на 9 марта в кальянной Shkaff скончался экс-игрок ХК «Спутник-ЮХЛ» Александр Зайцев. По словам друзей погибшего, у спортсмена произошёл конфликт с одним из посетителей заведения, который перерос в потасовку.