Сотрудники ГИБДД Верхней Салды экстренно доставили умирающую девушку в больницу Нижнего Тагила

Во время несения дежурства на территории Верхней Салды экипаж ДПС в составе инспекторов Андрея Евдокимова и Ивана Зудова заметил мужчину, который кричал и размахивал руками. Полицейские выяснили, что в припаркованном на обочине автомобиле находится его супруга, которой резко стало плохо, девушка испытывала сильнейшую боль в районе живота, от которой теряла сознание.

«Сотрудники ГИБДД сообщили по рации о ситуации дежурному, который должен был связаться с больницей в Нижнем Тагиле, чтобы пациентку ожидали. Полицейские перенесли девушку в патрульную автомашину и выехали в Нижний Тагил. Через 20 минут пациентка была передана в руки медиков, которые оказали ей неотложную медицинскую помощь. По словам врачей, дальнейшее промедление могло стоить салдинке жизни», — сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. На днях её выписали из больницы для дальнейшего лечения в домашних условиях. Позже она поблагодарила своих спасителей.