Сотрудники детской горбольницы в Каменске-Уральском попросили губернатора не увольнять главврача, обвиняемого во взятке

В Каменске-Уральском сотрудники детской городской больницы собрали 252 подписи в поддержку главного врача Сергея Гультяева, на которого в конце апреля было заведено дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), пишет Znak.com.

Подписи вместе с обращением на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева передали в общественную приёмную главы региона. В письме говорится, что работники больницы встревожены решением об увольнении Гультяева с поста главы учреждения. По словам сотрудников, Гультяев стал руководителем ДГБ в 2014 году, за время работы он организовал деятельность коллектива и больницы, обновил оборудование, повысил заработную плату, снизил показатели по заболеваемости. В тексте также отмечается, что главврач — квалифицированный специалист с большим опытом работы, его характеризуют как инициативного и дисциплинированного руководителя, внимательного к подчинённым.

«Мы, сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Детская городская больница города Каменск-Уральский", 100% голосовавшие на выборах губернатора за вас, Евгений Владимирович, убедительно просим вас откликнуться на нашу просьбу и нашу боль и вернуть нашего руководителя Гультяева Сергея Александровича в свой коллектив для продолжения работы», — попросил коллектив учреждения.

Об обыске у Гультяева стало известно 24 апреля, источник в полиции сообщил СМИ, что главврач подозревается в получении взятки в размере не менее 3,75 млн рублей от предпринимателя. На следующий день Синарский городской суд арестовал руководителя больницы на два месяца по обвинению в получении взятки по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Позже Гультяев обжаловал это решение и облсуд изменил меру пресечения на домашний арест.

Подробности уголовного дела раскрыли адвокаты обвиняемого. По их словам, дело было возбуждено по обращению заявительницы, которая в 2014 году якобы передала Гульятеву деньги за «общее покровительство» компаниям, в которых заявительница «трудится на разных должностях», при закупках. Юристы уверяют, что всё обвинение строится лишь на показаниях этой женщины, которые не подкреплены доказательствами.