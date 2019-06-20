Сотрудники детской горбольницы в Каменске-Уральском попросили губернатора не увольнять главврача, обвиняемого во взятке

В Каменске-Уральском сотрудники детской городской больницы собрали 252 подписи в поддержку главного врача Сергея Гультяева, на которого в конце апреля было заведено дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), пишет Znak.com.
Подписи вместе с обращением на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева передали в общественную приёмную главы региона. В письме говорится, что работники больницы встревожены решением об увольнении Гультяева с поста главы учреждения. По словам сотрудников, Гультяев стал руководителем ДГБ в 2014 году, за время работы он организовал деятельность коллектива и больницы, обновил оборудование, повысил заработную плату, снизил показатели по заболеваемости. В тексте также отмечается, что главврач — квалифицированный специалист с большим опытом работы, его характеризуют как инициативного и дисциплинированного руководителя, внимательного к подчинённым.
«Мы, сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Детская городская больница города Каменск-Уральский", 100% голосовавшие на выборах губернатора за вас, Евгений Владимирович, убедительно просим вас откликнуться на нашу просьбу и нашу боль и вернуть нашего руководителя Гультяева Сергея Александровича в свой коллектив для продолжения работы», — попросил коллектив учреждения.
Об обыске у Гультяева стало известно 24 апреля, источник в полиции сообщил СМИ, что главврач подозревается в получении взятки в размере не менее 3,75 млн рублей от предпринимателя. На следующий день Синарский городской суд арестовал руководителя больницы на два месяца по обвинению в получении взятки по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Позже Гультяев обжаловал это решение и облсуд изменил меру пресечения на домашний арест.
Подробности уголовного дела раскрыли адвокаты обвиняемого. По их словам, дело было возбуждено по обращению заявительницы, которая в 2014 году якобы передала Гульятеву деньги за «общее покровительство» компаниям, в которых заявительница «трудится на разных должностях», при закупках. Юристы уверяют, что всё обвинение строится лишь на показаниях этой женщины, которые не подкреплены доказательствами.
«У защиты имеются серьёзные основания полагать, что по настоящему уголовному делу информация представлена заявительницей не в том виде и не так, как оно было на самом деле. Мы полагаем, что верить на слово человеку нельзя, со своей стороны мы предпринимаем все меры, чтобы опровергнуть показания. И уже на сегодняшний день мы знаем, что не могла она располагать крупной суммой денег на период, который был указан органами предварительного расследования, имела крупные долги», — заявил адвокат Роман Киселёв.