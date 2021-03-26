Сотрудника ГИБДД и жителя Екатеринбурга привлекли к ответственности за приобретение и хранение наркотиков

Вечером 1 марта 2021 года в районе 4-го километра Кольцовского тракта командир взвода полка ДПС ГИБДД по Свердловской области совместно с другим местным жителем приобрёл вещество, в составе которого был мефедрон в значительном количестве.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет, подозреваемым грозит вплоть до 3 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

По версии следствия, после приобретения наркотиков подозреваемые хранили вещество для личного употребления, пока не были задержаны полицией.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, выясняют все обстоятельства преступления и допрашивают свидетелей.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле всех сотрудников ГИБДД заставили пройти экспресс-тест на наркотики. Массовая проверка началась после того, как один из сотрудников структуры был замечен за употреблением того же мефедрона. Мужчину уволили из органов по отрицательным мотивам.