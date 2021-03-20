СМИ: у нескольких сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила тест на наркотики показал положительный результат

В Нижнем Тагиле всех сотрудников ГИБДД заставили пройти экспресс-тест на наркотики, при этом у нескольких человек тест дал положительный результат. Об этом E1.ru рассказал источник в госпитале МВД, куда возили сотрудников.

Как сообщает издание, массовая проверка началась после того, как один из сотрудников структуры был замечен за употреблением мефедрона. В феврале его «сдал» мужчина, которого задержали за вымогательство. Чтобы избежать наказания, он пошёл на сделку со следствием и рассказал, что регулярно употребляет наркотики вместе с инспектором ГИБДД, который помогает ему избегать наказания за нарушение ПДД.

Сотрудника дорожной полиции задержали и отвезли на медицинское освидетельствование. Когда оно подтвердило, что мужчина употреблял мефедрон, его уволили из органов по отрицательным мотивам.

После инцидента, в конце феевраля на проверку отправили всех работников ГИБДД. У кого тест показал положительный результат сейчас просят написать рапорт на увольнение по собственному желанию. Согласились не все. Тем более что повторные тесты оказались чистыми.

«Дело в том, что некоторые лекарства могут вызывать положительный результат на экспресс-тесте. Должна быть полноценная биохимическая экспертиза, а мефедрон выводится уже через несколько дней из организма», — сообщил собеседник издания.