Сотрудница ИК-12 Нижнего Тагила стала «Мисс УИС» Свердловской области

Тагильчанка Анна Мондина стала победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС», организатором которого уже в шестой раз является ГУФСИН России. Анна работает в должности начальника ремонтно-механического цеха центра трудовой адаптации осуждённых​ исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле.

На корону «Мисс УИС Свердловская область-2020» претендовали пять девушек. Участницы оценивались не только по внешним и профессиональным данным, но и за творческую «изюминку» и умение держаться на сцене.