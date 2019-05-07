Солдат-срочник из Нижнего Тагила погиб от огнестрельного ранения в воинской части Росгвардии в Новоуральске

19-летний солдат-срочник, которого с огнестрельным смертельным ранением нашли накануне в воинской части № 3280 Росгвардии города Новоуральска, был уроженцем Нижнего Тагила. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на председателя местной ячейки комитета солдатских матерей Екатерину Патракову. По её мнению, молодой человек совершил поступок не из-за неуставных отношений.

«Накануне вечером я разговаривала с заместителем командира части. Дедовщины в данном случае никакой не было. Мы с этой частью сотрудничаем, и никто картину произошедшего не искажает. У нас доверительные отношения, — заверила Екатерина Патракова. — Накануне приезжала мама погибшего. Идёт следствие».

Источник издания рассказал, что незадолго до инцидента у тагильчанина были психологические проблемы, которые могли стать причиной трагедии. Тело военнослужащего было обнаружено в подвале, а рядом — автомат и записка, которую в настоящее время изучают следователи.