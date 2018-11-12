Соглашение по стабилизации рынка топлива подписали все российские нефтекомпании

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что кабмин в период с 7 по 10 ноября подписал соглашения со всеми нефтяными компаниями по ограничению оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, пишет «Интерфакс».

В случае если нефтяные компании не будут выполнять условия соглашения, будут вводиться экспортные пошлины, но этот механизм будет применяться в крайнем случае. Козак также отметил, что из-за повышения НДС с 1 января цены на нефтепродукты вырастут на оптовом рынке на 1,7%, а дальше начнут расти в соответствии с инфляцией.

Он также сообщил, что ФАС даны поручения контролировать добросовестность деятельности независимых АЗС. ФАС до конца декабря проанализирует все независимые АЗС на предмет возможной монополизации региональных рынков. Если ведомство выявит монополизацию независимых АЗС на тех или иных региональных рынках, то с ними тоже будет подписано соглашение.

Также соглашение правительства с нефтяными компаниями учитывает переход с летнего на зимнее дизтопливо, в связи чем допускается рост цен на зимнее ДТ на 2 рубля по сравнению с летним.

Козак констатировал, что ежегодно при переходе страны с летнего дизтоплива на зимнее происходит рост цен на зимнее ДТ.

«Это происходит ежегодно. Но в этом году ажиотажный интерес к ценникам на автозаправочных станциях. Сейчас как раз меняется сезон. Зимнее дизтопливо — это другой продукт, он примерно на 2–3 рубля по себестоимости дороже. В этом году с 15 октября в разных регионах начинает замещаться летний дизель на зимний, и граждане, потребители воспринимают это как повышение цен на дизельное топливо в целом. Соглашением с нефтяниками предусмотрено, что там, где вводится зимнее дизельное топливо, на 2 рубля, всего на 2 рубля (здесь тоже действует ограничение), оно может быть дороже летнего», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в начале ноября правительство договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились поставлять топливо на уровне плюс 3% к ценам 2017 годам и по ценам на июнь 2018 года, соглашение будет действовать с 31 октября до 31 марта 2019 года.