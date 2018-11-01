Правительство договорилось с нефтяниками об удержании цен на бензин до конца года

Правительство договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года, рассказал «Интерфаксу» вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с нефтяниками.

По его словам, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились поставлять топливо на уровне плюс 3% к ценам 2017 годам и по ценам на июнь 2018 года, соглашение будет действовать с 31 октября до 31 марта 2019 года.

Вице-премьер отметил, что с 2019 года цены на топливо будут формироваться «исходя из индексации на основе среднегодовой инфляции». Козак также сказал, что соглашение предусматривает «солидарную ответственность» для всех российских нефтяных компаний, пишет РБК. Если договоренности нарушит хоть одна компания, наказаны будут все. Издание отмечает, что на совещании присутствовали представители всех крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургетнефтегаза», «Татнефти».

Министр энергетики Александр Новак пояснил, что нефтяные компании «будут продавать топливо независимым НПЗ по прямым внебиржевым контрактам по ценам, которые сформируют для них нормальную маржу».

Ранее в октябре на совещании у Дмитрия Козака нефтяники предупредили о возможности роста цен на бензин на 4–5 рублей за литр. Один из собеседников РБК отмечал, что представители нефтяных компаний «просто жаловались» правительству на свои проблемы и оценили убытки от сдерживания роста цен на нефть в 4–5 рублей. В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев 29 октября заявил, что правительство может ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.