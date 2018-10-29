Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо, пишет «Интерфакс».

«Я хотел бы, чтобы министерство энергетики провело в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определённое соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», — сказал Медведев на совещании по вопросам развития РЖД.

Премьер отметил, что, «несмотря на принятые меры, в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».

«Либо в ближайшее время мне придётся подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — подчеркнул он.

Медведев распорядился провести консультации с нефтяными компаниями в течение двух дней.

«Мне лично доложить на эту тему», — поручил премьер.

Напомним, с середины апреля цены на бензин в рознице в среднем по России выросли до 40 рублей за литр, а в начале июня превысили 43 рубля. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Согласно обновлённому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2018 году составит 3,1%, в 2019 году — 4,3%, в 2020 году — 3,8%.