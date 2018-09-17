Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группу по сбору денег семье убитого в Берёзовском инвалида

Модераторы социальной сети «ВКонтакте» заблокировали «Группу поддержки Дмитрия Рудакова» — инвалида, убитого в городе Берёзовском, пишет Znak.com. При попытке зайти на страницу сообщества появляется объявление, что оно «заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды».

На момент закрытия в группе состояли 548 человек, там делились новостями о расследовании уголовного дела по факту смерти Дмитрия, а также собирали деньги для его семьи.

Напомним, 20-летний Дмитрий Рудаков был найден мёртвым в Берёзовском 10 августа, его тело обнаружили возле гаражей. Молодой человек скончался от черепно-мозговой травмы. Позже стали известны ужасные подробности смерти Рудакова: перед смертью несколько человек избивали его и издевались над ним.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые — четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. В компании также была 13-летняя девочка, которая, по версии следствия, снимала происходящее на видео. На данный момент двое подростков (16-летние Б. и К.) находятся под стражей, еще двое (14-летние А. и И.) — под домашним арестом. 13-летнюю П. комиссия по делам несовершеннолетних просит направить в центр временной изоляции.