«Собеседник» рассказал о резиденции Лукашенко в Подмосковье за 267 млн рублей

Издание «Собеседник» выпустило материал, в котором рассказало о подмосковной резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко в Балашихе за 267 млн рублей. Именно по такой цене имение было выставлено на продажу в 2019 году, однако перед выборами в Республике объявление о продаже пропало с рынка.

Окружённый гектаром леса особняк находится пяти километрах от МКАД и строго охраняется. В документах он значится как пансионат «Салтыковка». Имущественный комплекс оформлен на белорусскую нефтеперерабатывающую компанию «Нафтан». Издание пишет, что в 2006 году против этой компании были введены санкции США за «подрыв демократического процесса». Но фирма выступает лишь номинальным владельцем, поскольку резиденция является предметом договора о безвозмездном пользовании высшим руководством Беларуси.

«Вообще-то, объект до сих пор больше использовался как резервный, но это не значит, что там висит замок и он заброшен. Порядок там поддерживается и состояние хорошее, вот только выставляем его мы на продажу не прямо сейчас, а недели, может быть, через три. Поэтому и точную сумму сделки сказать пока не могу. По секрету скажу, что это может быть 2,7 или 2,8. В долларах», — рассказал начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг ОАО «Нафтан» Александр Бехунов.

Ранее имение было снято с продажи, поскольку на него не нашлось покупателей. Однако, по данным «Собеседника», пауза с продажей загородной резиденции может быть связана с возможным бегством Александра Лукашенко из Белоруссии. В этом случае недвижимость в России может ему пригодиться.

Издание также отмечает, что сам президент Беларуси пока что ни разу не был в подмосковной резиденции.