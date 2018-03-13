Собчак назвала Крым источником «бед и проблем»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время дебатов на Первом канале назвала Крымский полуостров источником «бед и проблем», которые ещё предстоит решать следующему поколению.

«Я считаю, что это — огромная проблема и ещё моим детям предстоит её решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема», — цитирует слова Собчак РИА Новости.

Она добавила, что собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией, а не в рамках предвыборной кампании. Информацию о поездке туда с целью агитации Собчак назвала «ложью».

«Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность, и я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией», — сказала Собчак.

Ранее, 6 марта, она обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд на территорию Крыма. Она сочла, что такой способ въезда на полуостров будет «правильным», однако ей отказали, а глава МИД Украины Павел Климкин назвал её обращение «политической шизофренией». В ответ Собчак отметила, что она «единственный российский политик», который поддержал национальный суверенитет Украины и хотел въехать в Крым в соответствии с украинским законодательством, но ей в этом отказали.

В октябре 2017 года, через неделю после того, как Собчак объявила о своих планах участвовать в президентских выборах, она заявила, что «с точки зрения международного права Крым украинский». В конце октября Собчак сообщила, что не будет агитировать в Крыму.

Напомним, полуостров вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума среди жителей Крыма. По официальной информации, явка составила 83,1%. За присоединение к России проголосовали 95,6% избирателей.