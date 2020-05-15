Снятие карантина в Свердловской области по предписанию главного санитарного врача могут отложить

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменит указ о частичном снятии ограничений в Свердловской области после получения предписания от главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, со ссылкой на источник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией пишет Ura.ru.

Евгений Куйвашев отметил, что получил предписание Роспотребнадзора и вместе со специалистами ведомства будет работать над новой версией указа. Документ будет подписан 18 мая.

«Будем работать все эти [выходные] дни», — уточнил губернатор.

Для введения первого этапа отмены ограничений в Свердловской области необходимо на протяжении четырёх дней демонстрировать показатели, которые соответствуют федеральным стандартам. По словам источника, если в области к понедельнику не будет вспышек заболеваемости, то «есть высокие шансы на снятие части ограничений в регионе».

«Это ещё не снижение [заболеваемости], это такая условная, относительная радость. Если тенденция приобретёт постоянный характер, мы сможем приступить к реализации мер по снятию ограничений», — заявил вице-губернатор Павел Креков.

Он уточнил, что позитивная тенденция заболеваемости в регионе «неустойчивая».

Ранее глава областного Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рекомендовал властям отказаться от снятия ограничений в регионе. По словам Козловских, основания для перехода на первый этап по снятию ограничений отсутствуют: в области сохраняется высокий коэффициент распространения инфекции, кроме того, в регионе недостаточно свободного коечного фонда — 35,3% от плана Минздрава России при допустимом не менее 50%.

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