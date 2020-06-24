Снимок в стиле ню фотографа из Нижнего Тагила опубликован в модном журнале Vogue

Работа тагильчанина Алексея Латкина попала в итальянское издание журнала Vogue. На снимке под названием Love изображён сам Алексей вместе со своей супругой. Портфолио тагильчанина и его фото опубликованы на сайте Vogue It.

Первый раз выйти на сотрудничество с известным журналом тагильчанин попробовал год назад. По словам Алексея, на сайте издательства можно создать своё портфолио фотографа в разделе Photovogue, но все снимки обязательно должны быть одобрены редакторами Vogue. На протяжении года Алексей отправлял заявку несколько раз, и наконец его фото было выбрано для публикации.

«Попасть в Vogue — неслабый показатель уровня фотографий. Хочется ещё, конечно. С публикацией даже одной фотографии азарт усиливается ещё больше. Нужно тянуться туда! Кто знает, кто смотрит этот сайт? Эта прекрасная возможность, ведь это портфолио могут заметить реальные заказчики из любой точки планеты», — поделился фотограф.

Желание послать свои снимки в модный журнал возникло из-за участия в игре «Попади в Vogue». Игра придумана участниками закрытого клуба фотографов, в котором Алексей состоит уже второй год.