«Снег — это большая радость»: мэр Хабаровска рассказал о радости от заносов на улицах города (ВИДЕО)

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, выступая в эфире хабаровского телеканала, вместо того чтобы признать проблемы с очисткой города из-за сильного снегопада, рассказал о безудержной радости, которую испытывает при виде снежных заносов на улицах города, пишет местно издание «Новости Хабаровска».

По мнению Кравчука, главное, что деревья и газоны оказались под защитой снежной пелены.

«Я не мэр Хабаровска. В первую очередь я житель и для меня снег — это большая радость. В прошлом году мы не видели снега вообще, так не должно быть на Дальнем Востоке. Вчерашний снег — это не снегопад, а просто падение осадков, пусть и месячное, но меня это очень радует, потому что снег закрыл газоны, корни деревьев и для них — это благо», — заявил Сергей Кравчук.

Хабаровский общественник Алексей Ворсин рассказал, что Сергей Кравчук как мэр Хабаровска должен отвечать за порядок и своевременную очистку города от последствий снегопада, а не заниматься цитированием «Природоведения» за третий класс.

«Сергей Кравчук показывает себя человеком абсолютно некомпетентным. Он не справляется с должностью мэра. Вместо того чтобы раздавать какие-то смешные интервью и вот так позориться, ему нужно носиться по городу и заниматься его очисткой от снега. Пусть про радость, которую он испытывает при виде снега расскажет бабушкам, которые с трудом ходят по нечищеным тротуарам. Пусть съездит в травмпункт и посмотрит сколько людей получили травмы», — возмущается Ворсин.

Последствия прошедшего над Хабаровском циклона не устранены до сих пор, десятки километров дорог во всех районах города занесены снегом. Снегоуборочная техника не справляется, хотя по словам городской администрации работает круглые сутки.