СМИ: «Золотая судья» Хахалева не имеет юридического образования

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, возможно, не имеет юридического образования, со ссылкой на обнародованные адвокатом Алексеем Салминым сведения пишут «Известия».

«Во всех документах Абхазского госуниверситета за 1985–1991 годы данных об учёбе Хахалевой Елены Владимировны не имеется», — заявил Салмин на пресс-конференции.

Речь идёт о книгах приказов о зачислении студентов, о переводах с курса на курс, о допуске к госэкзаменам, а также о самих протоколах госэкзаменов. Также адвокат представил копию приказа от 21 августа 1985 года о зачислении на все виды обучения Абхазского госуниверситета. В них не оказалось не только фамилии Хахалевой, но и её прежней фамилии Требушная.

Более того, Салмин лично встретился с обучавшимся на этом факультете в 1985–1992 годах Кахабером Кахетелидзе. Собеседник адвоката не сумел опознать Хахалеву в числе своих соучеников.

Ранее в квалификационной коллегии и совете судей Краснодарского края адвокату сообщили, что в 1985 году Хахалева поступила в Абхазский госуниверситет и затем после перевода окончила Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 1991 году. Однако Салмин получил ответ из «Гознака», согласно которому бланк диплома № РВ-523043, который якобы был получен Хахалевой, отправили в 1988 году в другой вуз — Чечено-Ингушский пединститут.

«Было установлено, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории», — рассказал об итогах своего расследования Салмин.

По его словам, есть также приказ о её приёме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара.

Юрист рассказал, что все эти сведения он передал в Следственный комитет России и рассчитывает на возбуждение уголовного дела.

Блогер Кристина Потупчик назвала судью «смазливой шваброй», которая получила возможность решать судьбу тысяч людей благодаря тому, что «проёрзала всю молодость на коленках у бандосов».

«Судья Хахалева за свою карьеру вынесла больше 6 000 приговоров. Официальная статистика Верховного Суда говорит нам о 99% обвинительных решений. Так что ещё раз. Минимум шесть тысяч человек названы преступниками судьёй, которая не имела права судить. Знаете что? Несмотря на всю нашу огласку, несмотря на СМИ, несмотря на доказательства — Хахалева всё ещё судья. А 6000 человек — преступники. Я требую, чтобы моё государство вернуло этим людям справедливость», — написала Потупчик в Facebook.

7 сентября пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.

Напомним, летом 2017 года адвокат Сергей Жорин сообщил в соцсетях, что судья из Краснодарского края Елена Хахалева потратила на свадьбу своей дочери Софии около 2 млн долларов. По его словам, на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Свои подсчёты он обосновал средними гонорарами артистов, тогда же в СМИ появилась информация о возможной связи женщины с криминальным миром.

Сама Хахалева заявила, что свадьбу оплатил отец Софии, её бывший муж, а публикации она назвала вмешательством в частную жизнь и неприкрытым давлением.