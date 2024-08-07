СМИ: Взрыв в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошёл, когда дети в квартире на втором этаже почувствовали странный запах и решили проверить конфорку газовой плиты

Взрыв в доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошёл, когда четверо детей, находившихся в квартире на втором этаже, почувствовали странный запах и решили проверить конфорку газовой плиты, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Трое детей были в гостях у девочки, взрослых дома не было: старшая сестра школьницы ушла на работу, а родители ещё с тремя детьми были в деревне у бабушки.

«Ребята почувствовали странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, и всё вокруг разлетелось, дом начал рушиться», — пишет Ural Mash.

Трое детей погибли, одна девочка выжила, сейчас она в тяжёлом состоянии в больнице.

Напомним, днём 1 августа в Нижнем Тагиле в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв, который практически уничтожил два из шести подъездов. Поисково-спасательные работы были завершены 2 августа в 22:30. В результате ЧП погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей. В связи с трагедией 3 августа было объявлено в городе днём траура.