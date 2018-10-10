СМИ узнали о слежке Петрова и Боширова за Скрипалём в Чехии в 2014 году

Предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов следили за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём ещё во время его поездки в Чехию в 2014 году, со ссылкой на источник в разведслужбах страны сообщает «Чешское радио».

По данным радиостанции, россияне, которых официальный Лондон считает сотрудниками разведслужб и исполнителями нападения на Скрипаля, побывали в Чехии четыре года назад. Так, россиянин, известный как Петров, жил в отеле города Острава с 13 по 16 октября, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник Боширов посетил Прагу 11 октября, утверждают источники радиостанции. Источник также заявил, что Скрипаль в то время должен был встретиться в Чехии с сотрудниками чешских спецслужб. Даты его пребывания в Чехии в октябре 2014 года не указаны.

Напомним, по данным британских спецслужб, Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В британской разведке предупредили, что эти имена, скорее всего, вымышленные. Петров и Боширов дали интервью RT, назвав себя обычными предпринимателями и туристами.

Издания The Insider и Bellingcat выяснили, что под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, удостоенный звания Героя России. Позже СМИ назвали настоящее имя его напарника — Александром Петровым оказался военный врач и сотрудник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.