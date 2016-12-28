СМИ узнали имя возможного нового гендиректора «Уралвагонзавода»

Генеральным директором НПК «Уралвагонзавод» вместо Олега Сиенко может стать заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, курирующий ОПК. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как «системного человека» и «антикризисного управленца», способного разобраться с проблемами УВЗ. Ожидается, что из совета директоров предприятия уйдёт помощник президента РФ по кадровым вопросам Евгений Школов, который был его председателем с 2011 года. По данным издания, кадровые перестановки начнутся в первом квартале 2017 года.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ госкорпорации «Ростех». По мнению аналитиков, на базе «Уралвагонзавода» и «Курганмашзавода» в России будет создан единый бронетанковый холдинг. Для оформления процедуры правительству выделено 18 месяцев.

Агентство новостей «Между строк»