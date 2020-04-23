СМИ: Свердловский Минздрав утвердил перечень больниц для госпитализации больных COVID-19. Два медучреждения находятся в Нижнем Тагиле

В Свердловской области 21 лечебное учреждение готово принимать больных с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на документы регионального Минздрава. 11 медучреждений вошли в список больниц, которые «в течение двух суток должны быть перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в случае возникновения вспышек массовой заболеваемости». Среди них — Городская инфекционная больница Нижнего Тагила и екатеринбургская ЦГКБ № 40, которые уже занимаются лечением инфицированных коронавирусом.

Позже к ним добавилась ЦГКБ № 1 Екатеринбурга, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. При этом ЦГКБ № 40 и Городская инфекционная больница Нижнего Тагила стали основными клиниками, куда попадают пациенты с подтверждённым COVID-19.

В больнице Верхней Пышмы специализируются на приёме коронавирусных пациентов с сопутствующими патологиями (сердце, травмы и т. д.), в ГКБ № 6 размещают, как правило, контактных лиц тех, кого с уже подтверждённым диагнозом госпитализировали в 40-ю больницу. ГКБ № 24, согласно приказам о маршрутизации, должна принимать пациентов с пневмониями (среди которых появление больных коронавирусом более чем возможно). Областная детская клинка стала резервом для приёма несовершеннолетних с диагнозом COVID-19, госпиталь ветеранов — для приёма пожилых.

Ещё 10 больниц райцентров Свердловской области готовы к приёму контактных лиц, людей с подозрением на COVID-19 или пациентов с подтверждённым диагнозом, но с условием, что заболевание протекает в лёгкой форме. При необходимости последних передислоцируют в Городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила или екатеринбургскую ЦГКБ № 40.

«Схема такая: в Екатеринбург и Нижний Тагил везут тяжёлых пациентов, там их выхаживают, а долечиваться потом будут отправлять в свои города», — пояснил источник издания в Минздраве.

Часть больниц в райцентрах области уже лечит больных с COVID-19 и принимает пациентов с симптомами коронавируса из окрестных городов: так, в больнице Полевского, по данным Ura.ru, сейчас находится девять пациентов с диагнозом, в Артёмовскую ЦРБ направляли людей с подозрением на COVID-19 из Алапаевска, в больнице Невьянска находилась пациентка с подтверждённым диагнозом из Верхнего Тагила, а в городской больнице Каменска-Уральского лежат пациенты с коронавирусом из этого города и из Каменского района.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».