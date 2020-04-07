Инфекционная больница Нижнего Тагила готовится к приёму больных коронавирусом

В инфекционной больнице Нижнего Тагила установили дополнительные 50 коек для пациентов с коронавирусом, сообщает телекомпания ОТВ. Также в медучреждение свозятся аппараты искусственной вентиляции лёгких из других больниц региона, где они пока не требуются. На 7 апреля случаев COVID-19 в городе не зарегистрировано, но медики готовятся к худшему сценарию.

«Реанимационные койки будут развёрнуты на площадке первого инфекционного отделения. В настоящее время ведётся работа по обеспечению кислородной разводки этого отделения. Она у нас уже существует, просто нужно увеличить количество разводов, к каждой койке должен быть свой развод», — поясняет главный врач больницы Марина Холманских.

По заявлению главврача, все доктора и медсёстры больницы полностью обеспечены спецодеждой.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».