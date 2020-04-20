Число заразившихся COVID-19 в больнице Екатеринбурга выросло до 91

Число заражённых COVID-19 в больнице № 1 Екатеринбурга выросло до 91. Как пишет E1.ru со ссылкой на главного федерального инспектора по Свердловской области Андрея Руцинского, среди заболевших 16 человек — сотрудники медучреждения, 75 — пациенты.

«Стационар в настоящее время уже закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Производится плановая выписка не заражённых COVID-19 пациентов», — сообщается на сайте полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своём Instagram о массовой вспышке коронавирусной инфекции в уральской столице. Он сообщал о 78 заражённых. Предположительно, источником распространения вируса стал один из врачей больницы, который заразился COVID-19 от своей соседки по дому.

Сегодня в Свердловской области подтвердились ещё 8 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых с начала пандемии — 149 человек, из них 55 уже выписаны. На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».