Губернатор Куйвашев сообщили о массовом заражении в одной из больниц Екатеринбурга

В Екатеринбурге в центральной городской клинической больнице № 1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Результаты проходят проверку в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области". При этом ситуация контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжёлом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин», — отметил глава региона.

По предварительным данным, источником распространения коронавируса в больнице стал врач, заразившийся от соседки, живущей с ним в одном доме.

«Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции и не разносить её по всему городу. Отдельно хочу отметить, что сейчас все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, обеспечены всем необходимым для лечения. Абсолютное большинство переносит инфекцию в лёгкой форме», — написал губернатор.

Сегодня в Свердловской области подтвердились ещё 8 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых с начала пандемии — 149 человек, из них 55 уже выписаны. На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».