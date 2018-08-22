СМИ сообщили о коллективной голодовке заключённых в ИК-2 под Владимиром

Во Владимирской области в ИК-2 на протяжении недели длится голодовка заключённых, информацию о которой замалчивает ФСИН, пишет «Гулаг-Инфо».

Президент «Центра помощи иностранным гражданам» Роман Кайфаджян сообщает в своём открытом письме, что в ИК-2 с 13 августа длится коллективная голодовка осуждённых Григория Чекалина, Андрея Потапова, Станислава Потапова, Анара Исмаил-Оглы Исмаилова, Хаганый Гашам-Оглы Гашамова, Хазира Эльбукаева и Салмана Махтиева.

«Указанная коллективная голодовка проводится в знак протеста против систематических пыток, избиений и доведения до самоубийств, проводимых сотрудниками ИК-2. По имеющейся информации, администрация учреждения скрывает факт проведения голодовки, не допуская встречи осуждённых с их родственниками, адвокатами и иными уполномоченными лицами», — пишет Кайфаджян.

Особое внимание к тому, что происходит в российских колониях, привлёк скандал с пытками Евгения Макарова в ИК-1 в Ярославской области. Сотрудники колонии избивали Макарова дубинками по пяткам, обливали водой, ставили на колени. Инцидент произошёл ещё в прошлом году, однако видео пыток было обнародовано только в июле 2018 года. По данному факту СК уже возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В УФСИН по Ярославской области проводится проверка. Ряд бывших сотрудников колонии уже арестованы.