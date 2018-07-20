СК и ФСИН начали служебную проверку из-за видео с жуткими пытками в ярославской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области начало служебную проверку после публикации видео с пытками заключённого Евгения Макарова сотрудниками исправительной колонии № 1, говорится на сайте ведомства.

«По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — отмечается в релизе ФСИН.

Свою отдельную проверку начало также региональное управление Следственного комитета.

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео пытки, которое оказалось в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». Оно было записано в июне 2017 года с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На видео, предположительно, сотрудники колонии по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

Ранее Следственный комитет уже проводил проверку в связи с избиением Макарова, однако отказался заводить уголовное дело. Сотрудники ФСИН заявили, что он сам начал наносить себе увечья: когда его попытались остановить, заключённый начал сопротивляться, поэтому ему нанесли несколько ударов дубинкой. В ходе проверки следователь также изымал видео с места происшествия, но после его просмотра факт превышения должностных полномочий не нашли.

Макаров, Руслан Вахапов и фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих уже сообщали об избиениях в ярославской колонии в апреле 2017 года. По требованию ЕСПЧ надзорные органы провели проверку инцидента, однако прокуратура признала применение силы правомерным.