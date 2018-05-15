СМИ: Скандально известный депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян уехал в Армению

Депутат Заксобрания Свердловской области Армен Карапетян, который в последнее время является героем многих политических скандалов, уехал в Армению. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на коллег народного избранника. По данным издания, депутат от «Справедливой России» может не появиться на заседании областного парламента 22 мая, где вновь будет рассматриваться вопрос о лишении его полномочий. Региональный прокурор Сергей Охлопков требует лишить Карапетяна места в Заксобрании из-за недостоверной декларации о доходах.

В начале апреля депутаты свердловского Заксобрания сохранили мандат своему коллеге Армену Карапетяну, который допустил нарушения в отчёте о доходах. За лишение полномочий проголосовали 23 народных избранника (при необходимых 25), против высказались девять, двое воздержались. Ещё 13 депутатов бойкотировали голосование.

Региональные СМИ писали, что сохранить мандат Карапетяну помогла спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. После это Охлопков направил иск в суд, требуя лишить полномочий уже девять депутатов. Чтобы минимизировать последствия от войны Заксобрания с прокуратурой, в администрации губернатора и Уральской горно-металлургической компании Карапетяну рекомендовали уйти добровольно. Однако он, по словам людей из его окружения, ответил отказом и уехал из области. Карапетян заявил, что согласится на добровольный выход из Заксобрания, «только если его лично попросит глава армянской диаспоры России».

Напомним, в 2016 году депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян также чуть не лишился мандата. Тогда сотрудники ДПС задержали его в Екатеринбурге по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.