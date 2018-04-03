«Депутат — это промежуточная стадия между человеком и ангелом». Свердловское Заксобрание отказалось лишать Карапетяна мандата

Депутаты свердловского Заксобрания сохранили мандат своему коллеге от «Справедливой России» Армену Карапетяну, который допустил нарушения в отчёте о доходах, пишет Znak.com. За лишение Карапетяна полномочий проголосовали 23 народных избранника (при необходимых 25-ти), против высказались девять, двое воздержались. Ещё 13 депутатов бойкотировали голосование. Вопрос решался открытым непоимённым голосованием, то есть узнать, кто именно решил всё же сохранить депутату полномочия, невозможно.

Лишить представителя СР в Заксобрании депутата требовала облпрокуратура. Избранный по партийному списку депутат был уличён в ведении бизнеса. Кроме того, в декларации о доходах за 2016 год он не указал двух несовершеннолетних детей, что приравнивается к сокрытию сведений. Мандатная комиссия рекомендовала Заксобранию лишить Карапетяна депутатских полномочий, хотя никакого имущества на его детях записано не было. Многие депутаты вступились за своего коллегу.

«Факта сокрытия имущества не было, — отметил член мандатной комиссии Александр Ладыгин. — Кто-то может иметь личные антипатии к Армену Эминовичу. Но можно лишить депутата мандата на основании, в сущности, технической ошибки? У некоторых коллег были гораздо более серьёзные нарушения. Давайте подождём вердикта суда. Будет решение суда — тогда будем принимать решения. Мы создаём рычаг для давления на депутатов. Может, прокуратура и будет сидеть в белом, но мы с вами будем выглядеть глупо».

Поддержал Карапетяна и его однопартиец Андрей Жуковский.

«Сегодня у нас вторник страстной седмицы. В этот день принято вспоминать проповеди Христа в Вифлеемском храме, а ни в коем случае не лишать депутата мандата. Настолько ли серьёзный проступок Армена Эминовича? Да, не указал двух из шестерых детей. Но он не получает зарплату от Заксобрания, ему нужно зарабатывать на их пропитание. Может, не уследил за помощниками. Поэтому я предлагаю вспомнить сегодня о прощении, понимании и смирении», — сказал Жуковский, шутя добавив, что депутат — это промежуточная стадия «между человеком и ангелом».

Сам Карапетян перед голосованием сообщил коллегам, что не будет держать на них обиды независимо от исхода голосования. Он попросил «не обсуждать детей, так как дети — это наши ангелочки, это наши с вами крылья, за счёт которых мы летим». А также добавил, что президент России Владимир Путин рождение детей одобряет, всячески поддерживая, инициируя социальные проекты.

Отметим, что прокуратура Свердловской области намерена обжаловать в суде сегодняшнее решение Заксобрания о сохранении мандата Карапетяну.

«На должность помощника парламентария была принята его близкая родственница, при этом в соответствующую комиссию Заксобрания не было предоставлено уведомления о возможном конфликте интересов. Подавая декларации о доходах, Карапетян не предоставлял справки на своих несовершеннолетних детей в течении двух отчётных периодов — в 2015 и 2016 годах. Также он сокрыл сведения об участии в коммерческой организации», — сообщила Znak.com пресс-секретарь надзорного ведомства региона Марина Канатова.

Напомним, в 2016 году депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян также чуть не лишился мандата. Тогда сотрудники ДПС задержали его в Екатеринбурге по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.