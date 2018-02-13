СМИ: Путин отменил все публичные мероприятия

Президент России Владимир Путин отменил несколько ближайших публичных мероприятий. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает «Дождь». Собеседники телеканала выдвигают разные версии: от болезни главы государства до усложнившейся ситуации в Сирии.

По информации телеканала, во вторник глава государства отменил совещание по гражданской микроэлектронике, которое он должен был провести в Кремле. В среду в графике президента значился форум «Наставник», который проводит Агентство стратегических инициатив. Сегодня утром пришла информация об отмене мероприятия, говорят собеседники «Дождя». Ранее президент России отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, но в воскресенье вечером журналистам кремлёвского пула, которые должны были сопровождать главу государства, сообщили об отмене поездки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал отмену визита в Сочи с авиакатастрофой в Подмосковье, чтобы глава государства в случае необходимости мог лично координировать расследование и работы по оказанию помощи пострадавшим.

На следующий день Путин встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, а также с финалистами конкурса «Лидеры России». Президент, как отметили журналисты, говорил хрипло и в начале встречи извинился за то, что потерял голос.

По словам источника «Дождя», если болезнь президента затянется, его пресс-службе придётся публиковать старые встречи Путина с чиновниками под видом новых. В разгар избирательной кампании Кремлю невыгодна тема болезни лидера страны.

Источник, близкий к Кремлю, участвовавший в организации одного из мероприятий с участием Путина, говорит, что они не получали никаких официальных объяснений о причинах неприезда Путина. Неформально говорилось, что это может быть связано с некими событиями в Сирии, отмечает он. Ранее СМИ сообщали о массовой гибели российских наёмников под авиаударом США.