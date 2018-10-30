СМИ: ФСБ задержала пограничника, продавшего данные о перемещении Петрова и Боширова

ФСБ задержала сотрудника пограничной службы в Северо-Западном регионе, предположительно продавшего информацию о перемещении за границу сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, со ссылкой на свои источники сообщает «Росбалт».

По словам собеседника издания, также задержан сотрудник одного из подразделений ФНС. Ранее, в конце сентября, издание сообщало, что ФСБ начала проверку в связи с утечкой личных данных Петрова и Боширова. Контрразведчики проверили частных сыщиков и лиц, занимающихся продажей выписок из «закрытых» баз данных, в первую очередь предоставлявших информацию о перемещении граждан через границу, из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.

По словам источников, силовики провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению «утечек» выписок из баз данных.

«Возбуждено много дел по статьям УК РФ -183 ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну"), 203 ("Превышение полномочий частным детективом"), 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни")», — рассказал собеседник «Росбалта».

Он уточнил, что большинство уголовных дел не связаны с Петровым и Бошировым, «в них речь идёт об утечках информации по другим персонам».

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы после того, как их обнаружили на улице Солсбери в бессознательном состоянии. 5 сентября Лондон заявил, что в отравлении Скрипалей обвиняются россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны РФ. Позже The Insider и Bellingcat выпустили две части расследования, в которых приводятся доказательства того, что Петров и Боширов имеют отношение к спецслужбам. Впоследствии также были озвучены предполагаемые настоящие имена Петрова и Боширова. Так, сообщалось, что под псевдонимом «Александр Петров» скрывается Александр Евгеньевич Мишкин, а под «Русланом Бошировым» — Анатолий Владимирович Чепига.