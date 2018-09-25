ФСБ начала проверку из-за утечки личных данных Петрова и Боширова

ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Великобританией в отравлении Скрипалей, со ссылкой на источник пишет «Росбалт».

По информации собеседника издания, ведётся поиск сотрудников МВД, которые «продали» журналистам или иным лицам анкеты на получение заграничных паспортов и прочие документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьёзные меры», — рассказал источник.

Ранее Bellingcat и The Insider, а также издание «Проект» сделали вывод о причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам на основе данных «базы ФМС» и информационной системы «Российский паспорт». В частности, издания опубликовали паспортные файлы Петрова и Боширова. Bellingcat и The Insider не сообщили, как получили доступ к документам Петрова и Боширова; «Проект» заявил, что файл прислали на редакционную почту.

Напомним, Великобритания обвинила Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По данным британского правительства, Петров и Боширов работают на ГРУ. Сами они утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам и покушению на Скрипалей.