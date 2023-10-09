СМИ: Экс-руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог» и бывшего заместителя мэра Нижнего Тагила Вячеслава Данилова отправили в СИЗО

Бывшего руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслава Данилова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает URA.RU. По версии следствия, главный дорожник области взял деньги за содействие в получении контракта.

Напомним, Вячеслава Данилова 18 сентября освободили от должности руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог», которое отвечает за ремонт и содержание региональных трасс.

Отметим, что Вячеслав Данилов в начале 2000-х работал на НТМК, в 2008-м был избран депутатом Нижнетагильской гордумы, затем возглавлял аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год он был заместителем главы местной администрации по ЖКХ и энергетике при Валентине Исаевой. С 2012 года начал работу в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в качестве заместителя начальника. С марта 2017 года исполнял обязанности начальника организации.