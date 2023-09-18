Главного свердловского дорожника и бывшего заместителя мэра Нижнего Тагила Вячеслава Данилова уволили из-за подозрения во взятке

В Свердловской области начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобождён от должности из-за подозрения в коррупционном преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Не для протокола».

«Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина — подозрение во взятке», — сказано в сообщении.

Известно, что в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов начал работать в конце 2012 года с должности заместителя начальника. С 2017 года исполнял обязанности начальника.

В начале 2000-х работал на НТМК, в 2008-м был избран депутатом Нижнетагильской гордумы, затем возглавил аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год занимал пост замглавы администрации города.

Оперативный комментарий от СК РФ по Свердловской области на момент публикации материала редакции АН «Между строк» получить не удалось.