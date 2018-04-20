СМИ: Бывший руководитель ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин займёт пост замминистра транспорта

Экс-начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин может занять должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник в правительстве. По словам собеседника издания, назначение уже согласовано и приказ будет подписан в ближайшее время.

Напомним, 11 апреля глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении Дёмина со службы с официальной причиной отставки «истечение срока действия срочного трудового договора». Ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах написали, что такое решение было принято после инцидента с замом полковника Александром Юсуповым, который месяц назад устроил пьяное ДТП и был уволен по отрицательным мотивам. По данным «КП-Екатеринбург», Дёмин сам написал рапорт в связи с уходом на пенсию (11 апреля главному гаишнику региона исполнилось 57 лет. — Прим. ред.) и история с его замом к его уходу отношения не имеет. До 11 апреля Юрий Дёмин находился на больничном, исполняющим обязанности начальника был назначен полковник Алексей Габдорахманов. Дёмин занимал пост главы ведомства с 2005 года. В 2009 году полковник фигурировал в уголовном деле по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном повреждении имущества. Позже уголовное дело было прекращено, а Юрий Дёмин восстановлен в должности.