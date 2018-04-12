Замначальника ГИБДД Свердловской области уволен после пьяного ДТП

Заместитель начальника ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов, который в конце марта спровоцировал ДТП и отказался от медосвидетельствования, уволен из органов МВД. Об этом порталу Е1.ru рассказал официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.

«11 апреля в соответствии с приказом заместитель Юрия Дёмина был уволен из системы МВД РФ по отрицательным мотивам. Если быть более точным, то за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», — уточнил Горелых.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 29 марта на улице Окружной в Екатеринбурге. Citroеn под управлением Юнусова совершил дорожно-транспортное происшествие с Toyota Land Cruiser, после чего скрылся с места происшествия. После двухчасового преследования его поймали коллеги. По информации ряда СМИ, в этот день экс-силовик обмывал звание полковника, которое ему было присвоено накануне.